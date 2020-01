Che fine faranno, dopo la Megxit, i «royal outfit» di Meghan Markle? (Di lunedì 13 gennaio 2020) 27 novembre 2017, il fidanzamento con Harry: 142mila euro19 maggio 2018, royal wedding: oltre 450mila euro14 giugno, il primo impegno ufficiale con la Regina: 15.664 euro19 giugno 2018, ad Ascot: 14.439 euro9 luglio 2018, battesimo di Louis: 72.000 euro25 ottobre 2018, Tonga: 97mila euro26 ottobre 2018, Sydney: 15mila euro24 febbraio 2019, Rabat: 115mila euro11 marzo 2019, Commonwealth Day Service: 14mila euroI possibili effetti collaterali della Megxit stanno mettendo in agitazione persino i fashion addicted. Che si domandano: che fine farà lo spettacolare «royal guardaroba» di Meghan Markle? Solo nel 2018 gli outfit della duchessa, secondo una ricerca inglese di un gruppo di royal watchers, UFO No More (Unidentified Fashion Objects), sarebbero costati a Carlo d’Inghilterra – responsabile delle spese d’immagine dei figli e delle relative mogli – 445 mila sterline, pari a ... Leggi la notizia su vanityfair

fattoquotidiano : TESI COPIATA 'Ho sentito tantissime sciocchezze in queste ore, d'altra parte non mi stupisce che Salvini non sappia… - PFonsecaCoach : Abbiamo avuto un inizio di gara difficile, ma abbiamo lottato fino alle fine per cercare il pareggio. Sono molto or… - matteorenzi : Se Conte farà una mediazione sulla #prescrizione lo ascolteremo. Quella che ha presentato Bonafede non è una mediaz… -