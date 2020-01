Che cosa significa se The Queen si veste di marrone (nel bel mezzo della Megxit)? (Di lunedì 13 gennaio 2020) Effetto Megxit: se la regina rinuncia ai colori pastelloEffetto Megxit: se la regina rinuncia ai colori pastelloEffetto Megxit: se la regina rinuncia ai colori pastelloEffetto Megxit: se la regina rinuncia ai colori pastelloEffetto Megxit: se la regina rinuncia ai colori pastelloEffetto Megxit: se la regina rinuncia ai colori pastelloEffetto Megxit: se la regina rinuncia ai colori pastelloPotremmo chiamarlo effetto Megxit. Nel solito tragitto che Sua Maestà fa, ogni domenica di gennaio e febbraio, dalla residenza reale di Sandringham alla chiesa di St. Mary per la prima volta abbiamo notato qualcosa di diverso: questa domenica Elisabetta II non ha sfoggiato uno dei suoi soliti outfit colorati: nei toni pastello più frequentemente e in tonalità fluo nelle restanti occasioni. La 93enne, udite, udite, si è vestita di marrone: cappotto e cappello coordinato. Una scelta insolita per il suo ... Leggi la notizia su vanityfair

