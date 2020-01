Champions League, il Barcellona esonera Valverde: pronto il sostituto (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoL’avventura di Ernesto Valverde sulla panchina del Barcellona si è conclusa. Fatale, per il tecnico di Viandar de la Vera, è stato il ko in Supercoppa contro l’Atletico Madrid. Il suo successore sarà molto probabilmente Setien, ex allenatore del Betis di Siviglia, che fa del tiki-taka una delle sue prerogative. L’avventura di Valverde termina dopo due anni e mezzo, sarà dunque Setien a guidare i blaugrana nella corsa alla Champions League, percorso che prevede la sfida agli ottavi contro il Napoli (andata 25 febbraio al San Paolo, ritorno il 18 marzo al Nou Camp). Sarà, dunque, una sfida tra due tecnici che hanno assunto l’incarico in corsa, Gattuso che ha rilevato Ancelotti e Setien che prenderà il posto di Valverde. L'articolo Champions League, il Barcellona esonera Valverde: pronto il sostituto proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

