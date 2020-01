Centro per la procreazione assistita, la delibera che chiarisce: stanno trasferendo i locali (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – È una delibera dell’agosto 2019 dell’Azienda ospedaliera universitaria Ruggi d’Aragona a smontare il caso sulla presunta soppressione del Centro per la procreazione medicalmente assistita del Ruggi. Come chiarisce l’atto che può essere letto sul sito dell’azienda ospedaliera si tratta semplicemente di un trasferimento dei locali che verranno avvicinati alle sale operatorie di ostetricia e ginecologia, decisamente più consoni al tipo di servizio erogato. La delibera dello scorso agosto è relativa al progetto esecutivo e alla trasferimento in altri locali ed in qualche modo risponde anche a chi aveva perplessità sul fatto che il Centro fosse in una fase di stasi e che, come scritto in alcune indiscrezioni giornalistiche, doveva lasciare i locali all’interno della torre cardiologica per fare spazio ad altre iniziative collegate al consigliere del ... Leggi la notizia su anteprima24

poliziadistato : Il Centro addestramento alpino di Moena al centro della puntata di #Lineabianca Qui si addestrano i poliziotti imp… - GassmanGassmann : Chiedo a chi ha il potere di prendere decisioni nel nostro paese di porre la questione climatica urgentemente al ce… - Pontifex_it : Adorare significa compiere un esodo dalla schiavitù più grande, quella di sé stessi. Adorare è mettere il Signore a… -