Centro Commerciale Campania, colpisce vigilante con freccia: arrestato dai carabinieri (Di lunedì 13 gennaio 2020) Un giovane di 24 anni ha colpito alla nuca con una freccia lunga 40 centimetri e scagliata con una balestra un vigilante al Centro Commerciale Campania: l’uomo è rimasto ferito in maniera non grave e se l’è cavata con un ricovero e tre punti di sutura. arrestato l’aggressore: ha tentato anche di picchiare i carabinieri durante l’arresto. Scocca una freccia con una balestra indirizzandola alla nuca di un vigilante all’interno del Centro Commerciale Campania di Marcianise: lo ferisce non gravemente ed è arrestato grazie alle immagini di videosorveglianza presenti all’interno della struttura. L’aggressore è un 24enne residente a Telese Terme, nel Beneventano, che deve ora rispondere di tentato omicidio, lesioni e porto di armi o oggetti atti ad offendere. Ignoti i motivi del gesto, che al momento sembrano inspiegabili: i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

LimeMagazineU : Centro Commerciale Campania, colpisce vigilante con freccia: arrestato dai carabinieri - SanSeveroNews : Un uomo è stato sorpreso in un centro commerciale, con i pantaloni abbassati e l’organo sessuale esposto, mentre ca… - shownus_bread : Stanotte ho sognato che i monsta facevano un concerto in sei in un centro commerciale, poi mi sono svegliata e ho letto del tour..... -