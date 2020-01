C’è chi ha ricreato il mondo di Harry Potter su Minecraft (Di lunedì 13 gennaio 2020) (Foto: Minecraft) Harry Potter incontra Minecraft in un mirabile lavoro di un gruppo di modder che ha riprodotto l’intero universo del maghetto più famoso della letteratura (e del cinema) con i luoghi più caratteristici della saga, per di più tutti visitabili in ogni dettaglio e con svariati elementi interagibili per un’esperienza davvero sorprendente. Gli autori di questo eccezionale progetto sono gli appassionati parte del gruppo Floo Network: già quattro anni fa avevano tentato l’impresa, ma con questo nuovo tentativo hanno fatto centro. Dopo circa due anni di lavoro non è azzardato definire “magico” il risultato con tantissime location note anche a chi conosce soltanto in parte Harry Potter. Ci sarà il castello di Hogwarts sede della scuola per aspiranti maghi, il mercato coperto di Diagon Alley e persino la celebre Camera dei Segreti costruita da Salazar ... Leggi la notizia su wired

LegaSalvini : #Borgonzoni: Anche sulla neve del parco naturale del Corno alle Scale (una meraviglia!), a Lizzano in Belvedere, c'… - borghi_claudio : Da MESI ordine a tutti i media. Dire che in Emilia-Romagna c'è un BUON GOVERNO. Ma buon governo dove? Ma chi? Ma co… - Benji_Mascolo : C’è chi pensa che non farsi sentire significa cazzeggiare.... si vede che non ci conoscete ancora abbastanza bene ?? #ComingSoon -