Cava de’Tirreni, lavori in corso: l’amministrazione sistema le strade (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCava de’Tirreni (Sa) – Dopo un ventennio, sistemato il piano stradale in via Acqua della Quercia, con il riposizionamento del palo della luce, la regimentazione delle acque e copertura della cunetta e riasfaltatura. Completata anche la riasfaltatura della strada di accesso alla frazione Corpo di Cava (Badia). Partiranno a breve anche i lavori di sistemazione stradale a Dupino, in via Generale Luigi Parisi, Via Rosario Senatore, via Arena, corso Principe Amedeo (dalla stazione a via Atenolfi), e in via Spizzichino (realizzazione di un marciapiede per la messa in sicurezza dei bambini che vanno a scuola). In corso anche il bando da un milione di euro di fondi regionali per la sistemazione della rete stradale intorno allo stadio Simonetta Lamberti. “La manutenzione delle strade è un tema fondamentale non solo per la sicurezza, ma per il decoro ... Leggi la notizia su anteprima24

