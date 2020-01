Caterina Balivo, a Vieni da me sbotta contro la ragazza del pubblico (Di lunedì 13 gennaio 2020) Questo articolo Caterina Balivo, a Vieni da me sbotta contro la ragazza del pubblico è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Caterina Balivo ha alzato polemiche a Vieni da me dove ha alzato la voce con una ragazza presente nel pubblico, di fatto sbottando. Ecco cosa è accaduto in diretta su Rai Uno. La conduttrice ha alzato la voce durante la puntata della trasmissione sulla prima rete nazionale. Mentre stava parlando Lorenzo Farina, il responsabile social … Leggi la notizia su youmovies

infoitcultura : Michele Cucuzza da Caterina Balivo apre ai reality: «Io al Gf Vip? Farei di tutto» - EmanueleAnsel : - Musa_di_Botero : Suo figlio o padre di Caterina Balivo chi può dirlo. #CePostaPerTe -