Castel San Giorgio: la scalinata della legalità con il nome del sindaco Vassallo (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCastel San Giorgio (Sa) – Porta i nomi del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, del sindaco di Pagani, Marcello Torre, del magistrato Terranova Cesare, del giornalista napoletano, Giancarlo Siani, e delle altre vittime innocenti di mafia, la scalinata della legalità creata nella città di Castel San Giorgio. scalinata della legalità che vedrà una cerimonia di taglio del nastro alla presenza delle Istituzioni, del locale Presidio di Libera “Marcello Torre”, del sindaco di Castel San Giorgio, Paola Lanzara, e delle associazioni locali, sabato 18 gennaio alle ore 11.30 in via Antonio della Monica. Un evento significativo per la cittadina salernitana, fortemente voluto dal sindaco, di una terra che non dimentica coloro che hanno perso la vita per difendere il proprio territorio e la propria gente dalle illegalità e dalla criminalità ... Leggi la notizia su anteprima24

