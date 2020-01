Caso Gregoretti, la maggioranza abbandona la riunione della Giunta delle immunità (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tutti i senatori di maggioranza che fanno parte della Giunta delle immunità del Senato hanno lasciato oggi la riunione incentrata sull'autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex Ministro dell'Interno Matteo Salvini sul Caso della nave Gregoretti. La protesta è stata messa in atto dopo la decisione della Giunta di bloccare la richiesta di una maggiore documentazione sullo stato di salute dei 113 migranti che erano ospitati a bordo della Gregoretti nei giorni in cui Matteo Salvini non autorizzò lo sbarco in Italia. Caso Gregoretti, la Lega lancia la campagna "Complice di Salvini" La Lega lancia la campagna "Complice di Salvini" per la vicenda della nave Gregoretti. L'obiettivo? Rafforzare l'orgoglio leghista e, forse, permettere a qualcuno di fare pulizia di amicizie su Facebook. Il primo ad abbandonare per protesta la ... Leggi la notizia su blogo

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Intervista a @nicolamolteni -caso #Gregoretti -#immigrazione e decreti #sicurezza -strat… - agorarai : Caso #Gregoretti, lite su voto in giunta per le immunità. 'Giunta si riunisce oggi e domani per discutere mia propo… - agorarai : Caso #Gregoretti 'Salvini strumentalizzerebbe questa vicenda, penso sia giusto che ci sia autorizzazione a proceder… -