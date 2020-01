Caso Gregoretti, i senatori di maggioranza abbandonano la seduta della Giunta. Evangelista (M5S): “Il presidente Gasparri non è stato imparziale”. Domani la decisione sul voto (Di lunedì 13 gennaio 2020) I senatori di maggioranza presenti nella Giunta delle immunità del Senato, dove si sta discutendo il Caso Gregoretti, hanno abbandonato per protesta la riunione dopo la decisione di bocciare la richiesta di più documenti sullo stato di salute dei migranti che erano stati bloccati sulla nave su decisione dell’ex ministro Matteo Salvini e di convocare l’ufficio di presidenza domani, sul rinvio del voto, nonostante l’assenza del capogruppo di LeU Pietro Grasso. “Tutta la maggioranza – ha spiegato la capogruppo del M5S nella Giunta, Elvira Evangelista – ha ritenuto di abbandonare questa riunione della Giunta perché il presidente Gasparri, che fino a ieri ha detto che questo è un organo giurisdizionale e imparziale, si è comportato in maniera più politica degli altri, perché ha messo al voto una istanza istruttoria molto importante per valutare i documenti ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Intervista a @nicolamolteni -caso #Gregoretti -#immigrazione e decreti #sicurezza -strat… - agorarai : Caso #Gregoretti, lite su voto in giunta per le immunità. 'Giunta si riunisce oggi e domani per discutere mia propo… - agorarai : Caso #Gregoretti 'Salvini strumentalizzerebbe questa vicenda, penso sia giusto che ci sia autorizzazione a proceder… -