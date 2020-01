Caserta, un intero quartiere scoperto a rubare energia elettrica (Di lunedì 13 gennaio 2020) Ignazio Riccio Momenti di tensione si sono verificati quando i tecnici, accompagnati dagli agenti di polizia, hanno staccato la corrente agli abusivi Sono 25 le persone deferite alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano, che sono state scoperte a rubare energia elettrica. Un intero quartiere in via Carducci a Castel Volturno, il cosiddetto Villaggio agricolo, si appropriava indebitamente della corrente. Il furto era perpetrato da famiglie italiane e straniere, stanate dalle forze dell’ordine. Momenti di tensione si sono verificati quando i tecnici, accompagnati dagli agenti di polizia, hanno staccato l’energia elettrica agli abusivi. Gli operai e le forze dell’ordine sono stati oggetto di insulti, minacce e spintoni. Alcuni deferiti si sono chiusi in casa e hanno lanciato oggetti dalle finestre contro i poliziotti. Alcuni mesi fa, a Napoli, ... Leggi la notizia su ilgiornale

