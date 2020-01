Caserta, si proietta “Senza Rossetto”: la prima volta delle donne al voto (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – L’associazione Toponomastica femminile Caserta organizza per il prossimo 17 gennaio 2020 alle ore 17:00, presso la Sala Conferenze del Centro Culturale Sant’Agostino in Caserta via Mazzini n. 16, la proiezione del documentario Senza Rossetto. L’evento si articolerà in: presentazione a cura di Nadia Marra, referente provinciale Toponomastica femminile Caserta, proiezione del docufilm Senza Rossetto (colore e b/n, durata 52’), momento di dibattito e conclusioni affidate a Fosca Pizzaroni, Toponomastica femminile Caserta. Senza Rossetto rappresenta una ricerca sull’immaginario pubblico femminile e racconta l’importanza simbolica e politica che il voto – vissuto come concessione o conquista, o naturale conseguenza dei tempi, come diritto o dovere, ebbe sulla percezione di sé – alla vigilia del 1946, per le elezioni amministrative del ... Leggi la notizia su anteprima24

