Carlo Verdone, i personaggi di “Un sacco bello” compiono 40 anni: “Il cinema li ha resi immortali” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Carlo Verdone ricorda sulla sua pagina Facebook che 40 anni fa proprio in questo periodo usciva nelle sale il suo primo lavoro da regista, "Un sacco bello": era il 1980. Il film ha dato vita ai suoi tre personaggi protagonisti, memorabili per il cinema italiano e comici oggi come allora. Verdone li ricorda con nostalgia e gioia al contempo: "È la magia del cinema: rende immortali certe immagini, scorci, atmosfere e anche se col tempo diventano sempre meno a colori, poi si ritrovano e sono una carezza per l'anima". Leggi la notizia su fanpage

