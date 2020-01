Carlo Bertazzo nuovo amministratore delegato di Atlantia (Di lunedì 13 gennaio 2020) Carlo Bertazzo nuovo amministratore delegato di Atlantia. Il manager prende il posto di Giovanni Castellucci. ROMA – Carlo Bertazzo nuovo amministratore delegato di Atlantia. Il consiglio di amministrazione della holding dei Benetton ha dato il via libera alla nomina del manager come successo di Giovanni Castellucci, storico ad dimessosi dopo la caduta del Ponte Morandi e altre vicende giudiziarie. Carlo Bertazzo nuovo amministratore delegato La nomina di Carlo Bertazzo è arrivata nella giornata di lunedì 13 gennaio 2020 ma la notizia era nell’aria ormai da tempo. Le dimissioni di Castellucci (buonuscita da 31 milioni di euro) sono arrivate a settembre 2019 con gli incarichi affidati al presidente Cerchiai e un comitato di indipendenti. Un doppio ruolo che non ha portato i frutti sperati (tagliato ancora il rating da S&P) e per questo si è deciso di convocare ... Leggi la notizia su newsmondo

