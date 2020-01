Caos Famiglia Reale: “Kate e Meghan sono già 6 mesi che non si parlano” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Caos Harry e Meghan, le cognate non si parlano da mesi I rapporti tra le due cognate reali Meghan Markle e Kate Middleton pare non siano mai stati rosei. Lo strappo dalla Famiglia Reale deciso da Meghan e Harry ha colpito molto anche Kate, moglie del principe William. L’annuncio della rottura dei duchi di Sussex all’interno di casa Windsor è arrivato lo scorso mercoledì, 8 gennaio. Il giorno dopo, il 9, era il compleanno di Kate Middleton. Per festeggiare i suoi 38 anni la duchessa di Cambridge ha organizzato un pranzo a Kensington Palace, Meghan Markle era invece su un volo diretto in Canada. Secondo quanto riporta Sunday People, Kate e Meghan non si parlano più ormai da circa 6 mesi. E avrebbero anche interrotto le conversazioni sul gruppo WhatsApp della Famiglia Reale. Oggi è previsto un vertice di emergenza convocato dal principe Carlo e dalla Regina Elisabetta per ... Leggi la notizia su tpi

SalvatoreRapi18 : Caos ricette e picco influenzale, medici di famiglia al collasso - GuitarDaniele : Dopo 6 anni di litigio in famiglia continuo caos dalla mattina fino alla sera a pranzo e a cena veleno dalla ma… - GuitarDaniele : Dopo 6 anni . . . Cyberbullismo in tutta la casa caos nella famiglia dalla mattina fino alla sera . . . Nè capi… -