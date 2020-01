Campionati nazionale di freccette: bronzo per la squadra sannita a Bolzano (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Benevento – Torna a casa con una medaglia di bronzo la Alterego Dart, la squadra sannita che ha partecipato al campionato italiano di freccette svoltosi a Bolzano dal 10 al 12 gennaio scorsi. Il team, che gareggia per la società sportiva Benevento Dart del presidente Andrea Pezzuto, è riuscito a salire sul podio in una competizione che vedeva ai nastri di partenza qualcosa come 200 compagini. Teodoro Gambetta, Giuseppe Barone, Francesco Masone, Salvatore Gagliarde e Amerigo Girardi sono stati i protagonisti del terzo posto ottenuto al campionato Fidart, categoria C. L'articolo Campionati nazionale di freccette: bronzo per la squadra sannita a Bolzano proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

