Calendario sci alpino 14-19 gennaio: orari gare Flachau, Wengen e Sestriere. Programma, tv e streaming (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sarà una settimana molto ricca di gare per la Coppa del Mondo di sci alpino. Quella femminile di sci alpino fa tappa prima in Austria a Flachau dove è in Programma uno slalom in notturna, mentre nel weekend si ritorna in Italia che ospiterà un gigante ed un parallelo. Quella maschile resta in Svizzera in un’altra delle località storiche del Circo Bianco. Si gareggia infatti a Wengen, uno dei templi della velocità con gare già da venerdì (combinata) e poi discesa e super-G (sabato e domenica) Di seguito il Programma completo delle gare di Flachau, Wengen e Sestriere, valevoli per la Coppa del Mondo di sci alpino. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. gare Flachau 2020: Programma E orari D’INIZIO MARTEDI’ 14 gennaio: ore 18.00: ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : Sci alpino Coppa del Mondo Wengen 2020: programma orari e tv. Il calendario completo - #alpino #Coppa #Mondo… - zazoomnews : Sci alpino Coppa del Mondo Wengen 2020: programma orari e tv. Il calendario completo - #alpino #Coppa #Mondo… - zazoomblog : Sci di fondo Coppa del Mondo Nove Mesto 2020: programma orari e tv. Il calendario completo - #fondo #Coppa #Mondo… -