Calenda a Renzi “Ritrova il coraggio i tuoi Ministri siedono con Di Maio E Bonafede, sciogli questo sodalizio” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Un appello di Calenda inatteso a Matteo Renzi affinchè l’ex segretario del Pd rottami definitivamente il governo Conte Bis. L’ex ministro dell’economia Calenda chiede a Renzi di ritrovare il coraggio: “Matteo al Governo i tuoi Ministri siedono con Di Maio e Bonafede. Il vaffa è ciò che anima la posizione del governo su ILVA, Alitalia, RDC, prescrizione e taglio parlamentari. Ritrova il coraggio, sciogli questo sodalizio e parliamo di come riportare i riformisti al Governo”. Il messaggio di Calenda è arrivato subito dopo un tweet di Renzi nel quale l’ex rottamatore attacca il Movimento 5 Stelle. Matteo Renzi sulla crisi dei grillini aveva scritto che:”Non mi interessa il finale della storia 5S – ha detto Renzi – il populista vince le elezioni ma perde la sfida del governo. Se costruisci la carriera partendo dai Vaffa contro il potere quando diventi ... Leggi la notizia su baritalianews

annaconcetta48 : RT @brunonanniclibe: Ora solo le liste civiche, Renzi, Calenda, +Europa possono far vincere Bonaccini contro il boicottaggio di Zingaretti. - bb91687509 : RT @brunonanniclibe: Ora solo le liste civiche, Renzi, Calenda, +Europa possono far vincere Bonaccini contro il boicottaggio di Zingaretti. - nillaceli : @CarloCalenda Caro calenda se tu ti fissi alleato con Renzi, avremmo@L Italia in mano! A Milano io c ero quando Ren… -