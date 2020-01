Calciomercato, scambio Inter-Roma: Politano in giallorosso e Spinazzola in nerazzurro (Di martedì 14 gennaio 2020) Inter e Roma stanno lavorando ad un possibile scambio tra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola. I giallorossi si sono subito messi a lavoro per cercare un sostituto di Nicolò Zaniolo e hanno intavolato subito la trattativa con i nerazzurri ma bisogna lavorare sulla formula. Leggi la notizia su fanpage

