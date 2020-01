Calciomercato Roma: Vital primo obiettivo per il centrocampo. I dettagli (Di lunedì 13 gennaio 2020) Calciomercato Roma: Vital del Corinthias è il primo obiettivo per il centrocampo. Ecco i dettagli sulla trattativa La Roma è costretta a tornare sul mercato, dopo il brutto infortunio di Zaniolo. Il ds Petrachi, nel prepartita della gara contro la Juve, ha ammesso la necessità di un mediano: dopo l’infortunio del 22 giallorosso, un acquisto sembra inevitabile. Tuttosport ha fatto diversi nomi: Vital del Corinthias sembra il favorito, ma restano valide anche le candidature di Almendra e Nandez, quest’ultimo anche in orbita Inter. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

