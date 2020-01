Calciomercato Livorno: chiesto Facundo Colidio all’Inter (Di lunedì 13 gennaio 2020) Calciomercato Livorno: il club toscano ha chiesto Facundo Colidio all’Inter attualmente in prestito al Sint Truiden Il Livorno prova a bussare alla porta dell’Inter per uscire dalla crisi e togliersi dall’attuale ultimo posto in Serie B (appena 12 punti conquistati). Come riporta Gianluca Di Marzio il nuovo direttore sportivo amaranto, Cozzella, ha incontrato i dirigenti dell’Inter nella sede nerazzurra e ha chiesto il prestito di Facundo Colidio, attaccante argentino attualmente al Sint Truiden in Belgio dove sta trovando poco spazio. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

