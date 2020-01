Calciomercato Lecce, Meluso: «Al lavoro per l’arrivo altri 2-3 innesti» (Di lunedì 13 gennaio 2020) Mauro Meluso ha risposto alle curiosità sul Calciomercato del Lecce poco prima del match contro il Parma di D’Aversa Mauro Meluso, interpellato da Sky Sport nel pre-partita di Parma-Lecce, ha parlato dei movimenti in entrata e in uscita dei pugliesi in questa sessione di Calciomercato. Ecco le parole del direttore sportivo. «Intervento sul mercato? Con Liverani ci confrontiamo spesso, abbiamo le idee chiare. Sono già arrivati Deiola e Donati. Lavoriamo per almeno altri 2-3 innesti e anche sulle uscite. Proporrei di accorciare le date del Calciomercato e non giocare nel periodo del mercato, è molto condizionante. Procediamo spediti verso i nostri obiettivi». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

