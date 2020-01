Calciomercato Juventus, ko Demiral: arriva un nuovo difensore? Le ultimissime (Di lunedì 13 gennaio 2020) Calciomercato Juventus- Stagione finita per Demiral e possibile nuovo intervento sul mercato per la Juventus. Paratici valuterà il da farsi nonostante il ritorno imminente di Chiellini e lo stop alla cessione di Rugani. Chiellini dovrebbe far ritorno a metà febbraio, mentre Rugani, dato in partenza nei giorni scorsi, potrebbe esser confermato fino alla fine del prossimo giugno. Difficile l’arrivo di un nuovo centrale difensivo, ma non è da escludere. Calciomercato Juventus, Emre Can vuole andare via Non solo difesa e acquisti, la Juventus lavorerà attentamente anche in chiave cessioni. Emre Can avrebbe chiesto la cessione e difficilmente accetterà di esser confermato in bianconero in vista della seconda parte di stagione. Leggi anche: Roma-Juventus, Sarri gela Dybala: “Non me ne può fregare di meno” Borussia Dortmund e PSG restano alla finestra, ma Paratici valuta il giocatore 40 ... Leggi la notizia su juvedipendenza

