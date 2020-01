Calciomercato Juventus, da Pogba ad Icardi: nuova strategia di Paratici (Di lunedì 13 gennaio 2020) Calciomercato Juventus – La vittoria all’Olimpico contro la Roma dopo il pareggio dell’Inter in casa con l’Atalanta vale per la Juventus il titolo di campione d’inverno dimostrando ancora una volta di avere una rosa al top. Ed anche per questo motivo non dovrebbe operare modifiche significative alla rosa in sede di Calciomercato a gennaio. Ma con ciò non si pensi che il Calciomercato Juventus sia fermo, tutt’altro. Calciomercato Juventus, nuovi colpi in estate Gennaio è anche il mese del grande lavoro di programmazione in vista dei colpi che poi si concretizzeranno in estate. È fondamentale giocare d’anticipo, la Juventus lo ha dimostrato anche quest’anno strappando Dejan Kulusevski ad un’enorme concorrenza internazionale. E sta già lavorando ai prossimi rinforzi. Il leitmotiv sarà il grande duello con l’Inter che si sta già ... Leggi la notizia su juvedipendenza

GoalItalia : La Juventus non torna sul mercato dei difensori dopo il ko di Demiral ???? [@romeoagresti] - romeoagresti : #Juventus, canale preferenziale per #Orsolini: 22,5 milioni di spesa in caso di acquisto nell’estate 2020; 30 milio… - GoalItalia : Asse caldo di calciomercato tra Juventus e Roma: Bernardeschi, Zaniolo e Pellegrini i nomi in ballo [?? La Stampa] -