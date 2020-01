Calciomercato Inter: tre innesti per gennaio, sfuma il sogno Vidal (Di lunedì 13 gennaio 2020) Calciomercato Inter: tre innesti per gennaio, sfuma invece il sogno Vidal. Le situazioni legate a Eriksen Young e Giroud Tre innesti per Conte, che nel post-partita con l’Atalanta è tornato a reclamare rinforzi. E la società sembra in procinto di accontentarlo, come riporta La Gazzetta dello Sport. Non per Vidal, pista ormai molto complicata. Ma per altri tre profili in scadenza con le rispettive società e graditi al tecnico. Lavori ad uno stato avanzato, infatti, per Eriksen. Il suo agente è a Londra per prospettare al Tottenham i termini dell’uscita dal club: gli Spurs chiedono 20 milioni di euro, Marotta ne offre 10: si tratta ad oltranza. Tanto che, in questo momento, è Young il calciatore più vicino a vestire la maglia nerazzurra: tra mercoledì e giovedì dovrebbe arrivare la fumata bianca. A seguire anche Giroud, con cui l’Inter ha un accordo di massima per un ... Leggi la notizia su calcionews24

