Calciomercato, bomba sul Milan: portiere al Bologna, attaccante per Atalanta, duello Samp-Torino, mosse di Fiorentina e Genoa (Di lunedì 13 gennaio 2020) L’ultima giornata del campionato di Serie A ha dato importanti indicazioni per il proseguo della stagione, il massimo torneo italiano entra sempre più nel vivo, le prossime giornate saranno veramente fondamentali. Il Calciomercato nel frattempo entra sempre più nel vivo, ecco le ultime indicazioni. Atalanta – L’Atalanta ha ufficializzato la risoluzione anticipata del prestito di Luca Vido al Crotone e la successiva cessione del calciatore al Pisa, sempre a titolo temporaneo, fino al termine della stagione 2019-2020. PSG – Il Paris Saint Germain ha annunciato il rinnovo del contratto di Marquinhos. Il 25enne difensore brasiliano arrivato nel 2013 dalla Roma, ha firmato per altri due anni fino al 2024. BARCELLONA – Manca solo l’ufficialità ma Ernesto Valverde non è più l’allenatore del Barcellona. Ad annunciare l’esonero ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

