Calcio, Neymar raddoppia: “Non solo la Copa America: a Tokyo 2020 voglio esserci” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Dopo l’oro olimpico conquistato nelle Olimpiadi di casa (Rio 2016), Neymar non ha alcuna intenzione di fermarsi e mette nel mirino anche la rassegna olimpica di Tokyo 2020. Chiaramente, è prima necessario che il Brasile strappi il pass per il torneo di Calcio (le qualificazioni in Sud America inizieranno a breve in Colombia), ma in tal caso O Ney non vuole mancare e “prenota” già un posto da fuori quota. Quest’estate sarà ricca di impegni per la Selecao, dal momento che oltre alle Olimpiadi giapponesi ci sarà anche la Copa America, che si terrà tra Argentina e Colombia. A quanto riporta Ansa, la stella più luminosa del Calcio brasiliano non si pone limiti e ha così parlato ad alcuni media del suo paese: “Sapete che io ho fame di vittorie e con la Selecao sono disponibile per giocare tutti e due i grandi tornei del 2020, Coppa America ed Olimpiadi. So che ... Leggi la notizia su oasport

