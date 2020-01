Calcio italiano nella bufera per il VAR. Napoli – Perugia ed altro su Radio Punto Nuovo (Di lunedì 13 gennaio 2020) In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, sono... L'articolo Calcio italiano nella bufera per il VAR. Napoli – Perugia ed altro su Radio Punto Nuovo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi la notizia su forzazzurri

pisto_gol : Le offese razziste a Balotelli che rimbalzano sui giornali di tutta Europa, l’indecente arbitraggio di Irrati in Ge… - ProVercelli1892 : Nella nostra storia abbiamo avuto entrambe la fortuna di ammirare in campo il grande Silvio Piola, leggenda del cal… - DAZN_IT : Si ritira un'icona del calcio italiano. Grazie per le emozioni che ci hai regalato Daniele ?? #DeRossi #DAZN -