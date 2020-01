Calcio, il Barcellona ha deciso: esonerato il tecnico Ernesto Valverde! (Di martedì 14 gennaio 2020) Era nell’aria già da diversi giorni, ma da pochi minuti è arrivata l’ufficialità: Ernesto Valverde non è più l’allenatore del Barcellona. Il tecnico nativo di Viandar de la Vera, che si era già seduto sulle panchine di Espanyol, Athletic Bilbao, Olympiakos, Villareal e Valencia è stato sollevato dall’incarico e paga sia risultati non trascendentali (il ko nelle semifinali della Supercoppa di Spagna contro l’Atletico Madrid è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso) sia rapporti interni ai minimi termini con diversi “Big” della rosa. “Grazie di tutto Ernesto. E buona fortuna per il futuro” le parole espresse dai social di riferimento del club catalano. Al posto di Valverde quindi, è in arrivo il 61enne Quique Setién, ex allenatore di Las Palmas e Betis e grande fautore del possesso palla. IL TWEET DI ADDIO DEL ... Leggi la notizia su oasport

