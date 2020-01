Calcio, Hakan Sukur: “Costretto a fare il tassista a Washington, Erdogan mi ha tolto tutto…” (Di martedì 14 gennaio 2020) Ha avuto una carriera assolutamente di tutto rispetto. Ha vestito le maglie di Galatasaray, Torino, Parma, Inter, Blackburn e Bursaspor. A tutto questo ha aggiunto anche 112 presenze con la sua Nazionale, la Turchia, alla quale ha regalato 51 reti e ha contribuito a conquistare la medaglia di bronzo ai Mondiali del 2002. Se non avete ancora indovinato l’identikit di questo calciatore classe 1971 possiamo dirvi che ora è costretto a fare l’autista Uber a Washington. Trattasi di Hakan Sukur, centravanti da 332 gol complessivi che, per questioni extra-calcistiche, ha visto la propria vita cambiare in maniera davvero radicale. Come riportato dal Corriere della Sera, infatti, l’attaccante turco “paga” il suo impegno politico intrapreso nel 2008, quando mosse i primi passi proprio nel partito dell’attuale presidente Recep Tayyip Erdoğan, fino a diventare ... Leggi la notizia su oasport

