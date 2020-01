Bruno Arena torna a recitare e lo fa insieme al figlio (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il 2020 si apre nel migliore dei modi per Bruna Arena, il celebre comico del duo “Fichi d’India”. Infatti presto tornerà al cinema con il film “Uno di noi”, nella quale reciterà anche il figlio. Bruno Arena non si da per vinto e torna a regalarci un sorriso. Infatti presto reciterà sul grande schermo in una nuova pellicola intitolata “Uno di noi”. A rende nota la notizia ci ha pensato il figlio – Gianluca Arena – che prenderà parte in prima persona alle riprese. Nel 2013 il comico è stato vittima di una gravissima emorragia celebrale che lo ha costretto a sottoporsi ad un delicato intervento. Ieri è stato il suo compleanno e i suoi familiari hanno dato sue notizie su Facebook, incoraggiando i fan per il suo ottimo stato di salute. L'articolo Bruno Arena torna a recitare e lo fa insieme al figlio proviene da Velvet Gossip. Leggi la notizia su velvetgossip

