Bruno Arena dei Fichi d’India | la notizia tanto attesa | “Che bel regalo ci hai fatto”

Tutti ricorderanno quel bruttissimo 13 gennaio 2013, quando il comico Bruno Arena dei Fichi d'India fu colpito da una grave emorragia cerebrale che purtroppo incise non poco non solo sul suo stato di salute, ma anche nell'ambito lavorativo. La rottura dell'aneurisma avvenne durante una registrazione del programma 'Zelig'. Poi si sottopose ad un'operazione all'ospedale 'San Raffaele' di Milano e successivamente venne trasferito in un centro di riabilitazione. Il primo marzo uscì dal coma e circa tre anni fa si pensò ad una nuova riunione dei Fichi d'India, ma non andò in porto. Ieri, 12 gennaio, è stato il suo compleanno e nel giorno dei suoi 63 anni è arrivata una notizia molto bella che renderà felici tutti i suoi fan. L'uomo, diventato celebre per il duo con Max Cavallari, tornerà finalmente a recitare.

