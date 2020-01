Brasile, il re Momo riceve le chiavi di Rio per il carnevale (Di lunedì 13 gennaio 2020) Rio de Janeiro, 13 gen. (askanews) – Momo, il re del carnevale, ha ricevuto simbolicamente le chiavi della città di Rio de Janeiro. E’ il festoso rituale che ogni anno di fatto dà il via alle celebrazioni del carnevale di Rio. In migliaia hanno partecipato alla cerimonia sulla spiaggia di Copocabana. Il dindaco della metropoli brasiliana Marcelo Bezerra Crivella ha deciso di estendere il carnevale a ben 50 giorni per attrarre più turisti. La gara ufficiale fra le escolas do samba, comincerà la sera del 23 febbraio. Leggi la notizia su notizie

