Box Office Italia weekend 12 gennaio: Tolo Tolo a 41 milioni, Hammamet guadagna 2,2 milioni Box Office Italia weekend 12 gennaio 41 milioni per Tolo Tolo, Hammamet a 2,2 milioni, bene Piccole Donne Box Office Italia – Nel weekend Tolo Tolo incassa altri 5 milioni arrivando a un totale di 41,1 e piazzandosi così in testa a tutte le classifiche. Bene le new entry della settimana con un sorprendente Hammaet a 2,2 milioni e Piccole Donne a 1,5 milioni. Sul fronte Italiano 18 regali ha quasi raggiunto i 2 milioni totali mentre ancora bene sia Pinocchio a 14,5 che La Dea Fortuna. Nel prossimo fine settimana arrivano Jojo Rabbit, Richard Jewell e il film dei Me contro Te. Box Office Italia – I dati 12/01 Tolo Tolo (Ita Medusa) di Checco Zalone we. 5.251.936 € (tot. 41.157.330) Hammamet (Ita 01) di Gianni Amelio we. 2.244.772 € (tot. =) Piccole Donne di Greta Gerwig we. 1.597.772 € (tot. =) Jumanji – The Nex Level (USA Sony) di Jake Kasdan we. 792.659 € (tot. ...)

