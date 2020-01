Borgonzoni, quell’«asino» di Bonaccini e Cervia che sembra Milano Marittima (Di lunedì 13 gennaio 2020) Non sembrava vero alla candidata alla presidenza dell’Emilia Romagna Lucia Borgonzoni di poter dare dell’asino a Stefano Bonaccini: per questo ieri l’occasionissima l’ha voluta cogliere: “Lo pubblico solo perché l’infallibile ‘maestrino Bonaccino’ del PD ha montato un caso nazionale con i giornalisti suoi amici su una foto sbagliata in un evento di questa pagina, facendo credere che io, bolognese, non conosca la differenza tra Bologna e Ferrara…”. Ed eccola, la foto incriminata, che mostra una sequela di ombrelloni e il richiamo severe da professoressa di geografia: “No, maestrino Bonaccino, il comune si chiama Cervia”. Ma qualcosa non va. Perché Milano Marittima è una frazione balneare del comune di Cervia. L’errore nel manifesto di Bonaccini è quindi aver scambiato la parola “comune” con la ... Leggi la notizia su nextquotidiano

neXtquotidiano : #Borgonzoni, quell'«asino» di #Bonaccini e Cervia che sembra Milano Marittima Non sembrava vero alla candidata all… - Blunaturale : RT @GPGiampi: Ma come fate a non capire che #Borgonzoni e #Salvini vi stanno trollando? E che ogni commento sarcastico col sorrisetto e con… - GPGiampi : Ma come fate a non capire che #Borgonzoni e #Salvini vi stanno trollando? E che ogni commento sarcastico col sorris… -