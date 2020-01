Bonus facciate 2020: chi ne ha diritto, requisiti e come fruirne (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il Bonus facciate previsto dalla nuova legge di bilancio ha l’obiettivo di migliorare l’estetica delle nostre città. Ecco cosa prevede, chi ne ha diritto e come fruirne mentre si è in attesa della guida da parte dell’Agenzia dell’Entrate Portofino (Pixabay) La nuova legge di bilancio, oltre a prorogare i vari Bonus già previsti, ha istituito un nuovo Bonus facciate inerente alla ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici, pari al 90% delle spese sostenute. Il Bonus facciate ha l’obiettivo di cambiare l’estetica delle nostre città. Vediamo dunque cosa comporta questo nuovo Bonus. I contribuenti che decideranno di effettuare interventi di ristrutturazione degli esterni di edifici, siano essi condominiali o meno, potranno beneficiare di uno sgravio del 90% anche della spesa già sostenuta nel 2019. LEGGI ANCHE: ... Leggi la notizia su chenews

