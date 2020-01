Bologna, marocchino segue donna nel palazzo e si cala i pantaloni (Di lunedì 13 gennaio 2020) Federico Garau In preda al panico, la vittima è riuscita a chiedere aiuto ai vicini, che hanno dato l'allarme. Trovato ancora seminudo, lo straniero ha tentato di giustificarsi, ma è stato denunciato e sanzionato per ubriachezza molesta, atti contrari alla pubblica decenza, violazione di domicilio e molestie Tanta paura a Bologna per una donna, seguita e molestata fin dentro al proprio palazzo da un cittadino straniero che, trovatosi da solo con lei, si è abbassato i pantaloni, mostrandole le parti intime. Provvidenziale l'intervento dei vicini di casa della vittima, che hanno immediatamente contattato le forze dell'ordine. I fatti, secondo quanto riferito dai quotidiani che hanno riportato la notizia, si sono verificati durante la giornata dello scorso sabato 11 gennaio, intorno alle ore 12:00. La vittima stava facendo ritorno presso la propria abitazione, sita in via ... Leggi la notizia su ilgiornale

