Bollate, droga alle case popolari: arrestato anche il figlio della spacciatrice | VIDEO (Di lunedì 13 gennaio 2020) I carabinieri della tenenza di Bollate hanno arrestato un 35enne residente in città con l’accusa di spaccio di stupefacenti. Si tratta del figlio della donna 60enne arrestata a ottobre per lo stesso reato (CLICCA QUI PER L’ARTICOLO). Nell’indagine è coinvolto anche un uomo 53enne italiano, che era già sottoposto agli arresti domiciliari. La procura della Repubblica di Milano ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell’uomo nullafacente e con precedenti per reati legati sempre al mondo della droga. L’attività di spaccio tra luglio e settembre del 2019 è stata documentata dai militari dell’Arma grazie alle telecamere nascoste nelle case popolari di via Monte Grappa. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

