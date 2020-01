Biathlon, Coppa del Mondo Ruhpolding 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo (Di lunedì 13 gennaio 2020) La Coppa del Mondo 2019/2020 di Biathlon è entrata nella fase centrale e più calda del suo calendario, il ricco mese di gennaio che prevede un trittico importante di preparazione in vista agli ormai imminenti Mondiali di Anterselva. Superato il disastrato weekend di Oberhof, con nebbia, pioggia e vento che hanno complicato e non poco lo svolgimento regolare del programma, gli atleti si spostano ora verso il sud della Germania, in Baviera, per il weekend di Ruhpolding. In giallo troveremo l’azzurra Dorothea Wierer e il francese Martin Fourcade. La prima ha difeso con i denti il proprio vantaggio in una tappa storicamente complicata per lei come quella in Turingia mentre il secondo ha saputo sfruttare perfettamente dell’assenza di Johannes Boe per trovare due successi e la testa nella classifica generale. Buoni segnali di ripresa si sono visti da Lisa Vittozzi, mentre per i ... Leggi la notizia su oasport

