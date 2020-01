Bestemmia al Grande Fratello Vip? Zequila e Salvo a Rischio Eliminazione! (Di lunedì 13 gennaio 2020) Bufera al Grande Fratello Vip per la presunta Bestemmia di Antonio Zequila e per le colorite affermazioni di Salvo Veneziano. La produzione ha annunciato le sue decisioni. Ecco le novità sul reality! Dopo i primi giorni di tranquillità, il Grande Fratello Vip entra nella bufera. Nel mirino Antonio Zequila e Salvo Veneziano perché entrambi i concorrenti sarebbero a Rischio per alcune frasi poco educative che avrebbero detto. Per quanto riguarda il caso di Antonio Zequila, l’attore sarebbe stato accusato da alcuni telespettatori di aver pronunciato una Bestemmia. La notizia ha fatto subito il giro del web e sono stati molti gli utenti che hanno chiesto l’eliminazione dell’uomo per le frasi incriminate. Il Grande Fratello ha però deciso di intervenire immediatamente controllando scrupolosamente la clip incriminata. E ha reso noto immediatamente un comunicato in modo da chiudere in fretta ... Leggi la notizia su gossipnews.tv

