Bergamo, incubo meningite: niente mano a messa e ristoranti vuoti (Di lunedì 13 gennaio 2020) Giorgia Baroncini Tra le province di Bergamo e Brescia, la paura del contagio è alta. Dopo i due decessi, ora saltano gli appuntamenti sportivi e le persone si tengono alla larga dalla zona È partita da qualche giorno la corsa alle vaccinazioni tra le province di Bergamo e Brescia dove la meningite ha già colpito numerosi abitanti e provocato la morte di due persone. Oltre 20mila le vaccinazioni effettuate nella zona. "Siamo riusciti ad attivare una serie di interventi tempestivi e puntuali creando una cintura di sicurezza vaccinale importante. In pochi giorni abbiamo aperto 14 ambulatori straordinari e siamo arrivati nelle scuole, senza chiuderle, così come arriveremo in 25 aziende", ha spiegato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. Ma la paura del contagio rimane molto alta. Così elevata da far cambiare le abitudini ai cittadini della zona e da ... Leggi la notizia su ilgiornale

PediatriaOggi : #Meningite, è incubo contagio: oltre mille le persone colpite tra Bergamo e Brescia - Il Messaggero - infoitsalute : Bergamo, incubo meningite: svolta a messa. 'Scambiate uno sguardo di pace' - infoitsalute : Meningite, è incubo contagio: oltre mille le persone colpite tra Bergamo e Brescia -