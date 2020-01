Bergamo, due squadre di volley non si presentano alla partita per paura della meningite (Di lunedì 13 gennaio 2020) I casi di meningite delle ultime settimane stanno mettendo a rischio anche gli appuntamenti sportivi. Lo scorso weekend due partite di pallavolo non si sono potute giocare perché le squadre non si sono presentate al campo da gioco per paura di contrarre il virus della meningite, che sta tenendo in allerta la zona del basso sebino, nella provincia di Bergamo. Leggi la notizia su milano.fanpage

Agenzia_Ansa : #Meningite Per paura dei contagi non scendono in campo due squadre di #volley in provincia di #Bergamo #ANSA #Sport… - Roberta0R : RT @webecodibergamo: Meningite, paura del contagio nello sport Saltano due partite di pallavolo - barbarabarbieri : RT @ultimenotizie: Due partite di volley, in provincia di #Bergamo, sono state assegnate a tavolino perché gli avversari non si sono presen… -