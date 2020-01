Bergamo, donna trovata senza vita in casa: morta da 3 mesi (Di lunedì 13 gennaio 2020) Nessuno l’avrebbe più vista o sentita dal settembre scorso, fino alla macabra scoperta: una donna di 55 anni, residente a Bergamo, è stata trovata morta in casa. Secondo quanto si apprende, il decesso risalirebbe almeno a 3 mesi fa. trovata morta in casa dopo 3 mesi Sarebbe morta circa 3 mesi fa la donna ritrovata lo scorso 11 gennaio nel letto della sua abitazione, a Bergamo. Un dramma della solitudine, secondo quanto emerso, scoperto dai Vigili del fuoco intervenuti sul posto. Nessuno avrebbe più avuto contatti con lei da settembre, poi la terribile spiegazione a quella prolungata assenza. Secondo le informazioni emerse, aveva 55 anni ed era un’insegnante in pensione. Una vita vissuta lontano da tutto e da tutti, nonostante si trovasse nel cuore della città. Sarebbe morta così, dopo aver deciso di condurre un’esistenza appartata in seguito a un lutto familiare. La ... Leggi la notizia su thesocialpost

