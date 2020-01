Benzinaio decide di chiudere la domenica: “Voglio godermi la famiglia” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Arriva dalla provincia di Monza e Brianza la storia di un Benzinaio che ha deciso di tenere chiuso il suo esercizio commerciale durante la domenica per poter passare più tempo con la propria famiglia. A prendere l’audace decisione in questi tempi di crisi è stato il 44enne Cosimo Scarfone, che dal 2006 gestisce il distributore di benzina con annesso autolavaggio di via Milano a Desio. Nelle prossime domeniche sarà proprio l’autolavaggio a rimanere chiuso, malgrado la grande affluenza riscontrata nei giorni festivi. Benzinaio rimane chiuso la domenica Da alcuni giorni sono infatti apparsi alcuni cartelli nell’area della pompa di benzina di via Milano, sui quali si possono leggere le seguenti parole: “Per tutelare la serenità dei lavoratori e delle famiglie di questa attività, in comune accordo si è deciso di non aprire l’autolavaggio la domenica e festivi”. ... Leggi la notizia su notizie

Benzinaio decide Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Benzinaio decide