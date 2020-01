Benevento, poche “vendette” da consumare: subito la prima occasione (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il calciomercato ha sempre il suo fascino. Nomi che si rincorrono, affari che faranno sognare i tifosi. Un copione noto e che ciclicamente si ripete. Quando la palla smette di rotolare, l’attenzione generale si sposta inevitabilmente altrove. Adesso, però, la sfera di cuoio sta per tornare a essere protagonista. Le vacanze sono finite e per il Benevento è tempo di tornare a mettere nel mirino il campionato dopo un girone di andata di assoluto valore. Il colpo Moncini ha inaugurato il mercato in entrata della Strega e mentre il direttore sportivo Foggia cerca il sostituto di Antei ed, eventualmente, qualche pedina per puntellare un organico già di per sé competitivo, Inzaghi e i suoi ragazzi iniziano a pensare al Pisa. I toscani saranno di scena al “Ciro Vigorito” domenica sera (ore 21) nel turno inaugurale del girone di ... Leggi la notizia su anteprima24

