Beautiful, Una Vita, Il Segreto: ecco cosa succede lunedì 13 gennaio 2020, anticipazioni (Di lunedì 13 gennaio 2020) Inizia una nuova settimana per Beautiful, Una Vita e Il Segreto, le tre soap in onda su Canale 5. Vediamo quindi che cosa succederà nelle puntate in onda oggi, lunedì 13 gennaio 2020. Beautiful, anticipazioni: ecco cosa succederà lunedì 13 gennaio 2020 Nell’ultimo episodio, abbiamo visto Hope (Annika Noelle) e Liam (Scott Clifton) cercare di trovare un nuovo equilibrio dopo la prematura scomparsa di Beth. Nel frattempo, Wyatt (Darin Brooks) ha ribadito a Sally (Courtney Hope) di essere profondamente innamorato di lei. Thorne (Ingo Rademacher) è apparso invece malinconico, dando segno di non essere del tutto entusiasta del suo rapporto con Katie (Heather Tom). La vicenda di Beth terrà banco anche oggi: Flo (Katrina Bowden) apprenderà da Reese (Wayne Brady) tutti i particolari dello scambio di culle e, seppur provata, deciderà di mantenere il silenzio sulla scomoda questione. Steffy ... Leggi la notizia su tvsoap

