Basket, i migliori italiani della 18esima giornata di Serie A. Spiccano Gentile, Abass e Tambone (Di lunedì 13 gennaio 2020) La 18esima giornata di Serie A Basket ha visto i giocatori italiani brillare particolarmente, soprattutto nelle vesti di realizzatori. Il migliore in assoluto è stato Alessandro Gentile, il quale ne ha messi addirittura 30, tirando 14 su 18 da due, nel successo della sua Dolomiti Energia Trentino sul campo di Pistoia. Nello stesso match, oltretutto, è stato fondamentale anche l’apporto di un Davide Pascolo da 12 punti e 5 rimbalzi. Se vedere Gentile recitare il ruolo di miglior cannoniere azzurro non è una novità, è sicuramente una sorpresa, invece, vedere che al secondo posto tra gli scorer italiani di giornata c’è Matteo Tambone, il quale ne ha messi ben 22 nella sconfitta di misura di Varese contro la Dinamo Sassari. Sardi che hanno vinto il match con i lombardi anche grazie all’ottimo apporto del loro contingente tricolore: Marco Spissu ha segnato 8 punti e ... Leggi la notizia su oasport

cachoraleroanne : RT @OrlandinaBasket: ? Seconda sconfitta consecutiva per l’Orlandina Basket, che cade a Rieti 71-56. Per l’Orlandina troppi errori al tir… - OrlandinaBasket : ? Seconda sconfitta consecutiva per l’Orlandina Basket, che cade a Rieti 71-56. Per l’Orlandina troppi errori al… - vbhoyo : RT @Andrea_Mammone: Basta organizzare un convegno e la xenofobia sparisce? @repubblica, uno sforzo a fare titoli migliori e più vicini all… -