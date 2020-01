Basket femminile, le migliori italiane della 14a giornata di Serie A1. Bestagno e Attura top scorer, doppia doppia per Verona (Di lunedì 13 gennaio 2020) Andiamo a vedere quali sono state le migliori italiane della quattordicesima giornata della Serie A1 femminile. Martina Bestagno (Venezia): la Reyer domina in casa della Iren Fixi Torino grazie anche ad un’ottima prestazione della giocatrice ligure, che ha messo a referto 19 punti e 7 rimbalzi, con 28 di valutazione. Valentina Baldelli (Costa Masnaga): vittoria importantissima delle lombarde, che ottengono due punti importantissimi in ottica salvezza. Baldelli è protagonista con 15 punti. Beatrice Attura (Vigarano): sconfitta per le emiliane di misura proprio contro Costa Masnaga, ma resta comunque l’ottima prestazione da parte della play di Vigarano, che ha chiuso con 19 punti a referto. Laura Spreafico (Broni): brutta sconfitta per della Fiore, che continua nella sua stagione troppo altalenante. Ottima comunque la partita della nativa di Erba, che ha chiuso con 16 ... Leggi la notizia su oasport

