Basket, EuroCup 2019-2020: Venezia-Brescia, il derby italiano è già decisivo (Di lunedì 13 gennaio 2020) Martedì, 14 gennaio, seconda giornata della Top 16 di EuroCup 2019-2020 e a Venezia va in scena il derby italiano tra l’Umana Reyer Venezia e la Germani Brescia, con il programma che prevede il fischio d’inizio alle 20.00. Sfida già quasi da dentro o fuori per i padroni di casa, con i Veneziani che sono usciti sconfitti dal match d’esordio contro l’EWE Baskets Oldenburg, mentre il Brescia arriva al Taliercio forte della vittoria casalinga con il Promitheas Patrasso. Il ko in Germania ha chiuso una striscia positiva di otto vittorie per l’Umana Reyer, che però in casa in EuroCup non perde dal match inaugurale del torneo. La squadra di Walter De Raffaele, poi, vuole anche vendicare il ko per 70-64 subito proprio con Brescia nel penultimo turno di Serie A, mentre ieri ha conquistato una convincente vittoria a Trieste. “La vittoria ci ha dato molto come ... Leggi la notizia su oasport

